Appuntamento stamane alle 10.30, presso "Il Bettolino di Foce-Valli di Comacchio" nell’incontro pubblico con Annalisa Corrado (foto), europarlamentare del gruppo Pd, ingegnera meccanica, ecologista e da anni una delle voci più autorevoli sui temi della conversione ecologica, dell’ energia rinnovabile e della giustizia climatica. L’iniziativa sarà a sostegno della candidatura a sindaco di Walter Cavalieri Foschini e dei candidati consiglieri delle liste "Io Voto", "Si Può" e Avs. Nella sua carriera, Annalisa Corrado ha lavorato al Ministero dell’Ambiente nella divisione energie rinnovabili ed efficienza energetica, è responsabile dello sviluppo di progetti innovativi per AzzeroCO2 e delle attività tecniche del Kyoto Club.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’europarlamentare Pd Corrado incontra il candidato Foschini

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