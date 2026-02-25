L' ex europarlamentare Pd Daniela Rondinelli ha aderito a Forza Italia

Eletta a Bruxelles nel 2019 con il M5S, prima lasciò seguendo Di Maio e poi si iscrisse al Pd con il quale ha ottenuto 10mila preferenze a Roma alle Europee del 2024, restando fuori dal gruppo degli eletti Colpaccio di Forza Italia, in vista delle prossime elezioni politiche. Il gruppo romano guidato dalla segretaria Luisa Regimenti ha accolto in squadra l'ex europarlamentare Daniela Rondinelli. Romana, classe 1967, un passato nella Fisascat - Cisl, Rondinelli è stata presentata ufficialmente nella giornata del 25 febbraio durante un evento politico di Forza Italia. A consegnarle la tessera del partito è stata l'assessora regionale e segretaria romana Luisa Regimenti, che ha sottolineato la volontà di Rondinelli di condividere il progetto politico di Forza Italia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

