Un articolo riguarda le recenti dichiarazioni di Francesco Letizia, che ha parlato della relazione tra Rafael Leao e il dirigente del club rossonero. La discussione si concentra sulla possibilità che il calciatore portoghese possa lasciare il club in futuro, in seguito alle parole di Letizia. La notizia ha riacceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con molte ipotesi sulla permanenza di Leao nel Milan.

Nelle ultime settimane il futuro di Rafael Leao sembrerebbe essere più in bilico che mai. Le recenti prestazioni del portoghese hanno portato il Milan a valutare una possibile cessione al termine della stagione. A fare chiarezza ci ha pensato Francesco Letizia, che nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube ha fatto il punto sui possibili scenari a cui potremo assistere la prossima estate. Di seguito, le sue dichiarazioni. “Sperare che Leao faccia un buon Mondiale per venderlo è un incredibile cortocircuito. Se fa un gran Mondiale a maggior ragione, me lo tengo volentieri in teoria. Se fa un brutto Mondiale, chi lo prende? A oggi, penso che Rafa sia materiale da Premier di seconda fascia e a quel punto è normale che anche lui pensi che sia meglio rimanere al Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Letizia: “Leao ha un grande rapporto con Furlani. Ecco la verità sul suo futuro”

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