Il giornalista Francesco Letizia ha commentato il lavoro di Giorgio Furlani al Milan, affermando che all’inizio aveva elogiato le sue azioni, ma ora ritiene che il tempo per valutare sia terminato. La discussione si concentra sul ruolo di Furlani nella gestione del club e sulle sue decisioni recenti, senza entrare in dettagli specifici o opinioni personali. La vicenda ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

In questi giorni si sta parlando moltissimo di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. Il perchè? I tifosi rossoneri hanno avviato una petizione riguardante le sue dimissioni che, nel giro poche ore, ha guadagnato già 12.500 firme. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista sportivo Francesco Letizia ha voluto parlare proprio dell'operato di Furlani all'interno del Milan. Le sue parole: "Personalmente, ho creduto molto a Giorgio Furlani. E non per partito preso, ma per convinzione. Perché quando un dirigente arriva al Milan in un momento di transizione, con una proprietà nuova e un modello da costruire, è giusto concedergli tempo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caos Furlani. Letizia: “All’inizio l’ho elogiato, ma ora il tempo è finito”

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Si parla di: Giorgio, il tempo delle illusioni è finito.

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