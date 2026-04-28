Règles élémentaires denuncia piombo e pesticidi negli assorbenti ginecologa Dellacasa | Esposizione ripetuta è un problema
Un'organizzazione ha segnalato la presenza di piombo e pesticidi negli assorbenti usati durante il ciclo mestruale, richiedendo l'intervento delle autorità europee. Una ginecologa ha commentato che l'esposizione ripetuta a queste sostanze rappresenta un rischio. Règles élémentaires ha avviato una petizione per chiedere norme più stringenti a livello europeo sulla composizione di questi prodotti.
Règles élémentaires chiede norme europee che regolamentino l'uso di sostanze pericolose negli assorbenti. Fanpage.it ha intervistato la ginecologa Dellacasa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Trovate 14 foto nei faldoni sull’omicidio di Fausto e Iaio: “Comparate le armi con gli agguati negli Anni di piombo”I proiettili esplosi nell'omicidio di Fausto e Iaio il 17 marzo 1978 non si trovano da tempo.
18 lupi trovati morti in Abruzzo, le prime analisi dell’Istituto Zooprofilattico: “Avvelenati con pesticidi”Sono almeno 18 i lupi trovati morti nel Parco d’Abruzzo e le prime analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo confermano l’ipotesi...