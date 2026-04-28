Règles élémentaires denuncia piombo e pesticidi negli assorbenti ginecologa Dellacasa | Esposizione ripetuta è un problema

Un'organizzazione ha segnalato la presenza di piombo e pesticidi negli assorbenti usati durante il ciclo mestruale, richiedendo l'intervento delle autorità europee. Una ginecologa ha commentato che l'esposizione ripetuta a queste sostanze rappresenta un rischio. Règles élémentaires ha avviato una petizione per chiedere norme più stringenti a livello europeo sulla composizione di questi prodotti.