Recentemente, uno studioso ha affermato che l'uso della religione a scopi politici può contribuire alla crescita del fanatismo. In un'intervista, sono stati sollevati interrogativi su come la fede venga spesso sfruttata per motivazioni politiche. Inoltre, si è discusso delle conseguenze di alcune decisioni militari di un leader regionale, che potrebbero portare all'isolamento del proprio paese.

? Punti chiave Come può la fede religiosa trasformarsi in uno strumento politico?. Perché la strategia militare di Netanyahu rischia di isolare Israele?. Chi sono i soggetti che alimentano il fanatismo nelle democrazie?. Come influisce l'isolamento delle comunità sulla violenza nelle città?.? In Breve Confronto tra la religiosità di Ben-Gvir e l'uso del rosario di Matteo Salvini.. Aggressione ai militanti Anpi avvenuta il 25 aprile a Roma.. Fallimento dei piani di Netanyahu verso monarchie del Golfo e curdi iracheni.. Proteste interne in Israele contro l'invasione dei villaggi sciiti al confine libanese.. A Milano, durante l’evento Le sfide di Domani, Gad Lerner ha analizzato le radici del fanatismo che sta travolgendo la società, collegando l’isolamento delle comunità alla crisi politica in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lerner: la religione usata per fini politici alimenta il fanatismo

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