Oggi molti usano la dimensione economica per fini politici

Oggi si osserva un utilizzo crescente della dimensione economica per scopi politici, secondo un analista di geopolitica. Ha inoltre commentato un mutamento nel modo di relazionarsi con il mondo, evidenziato dall’atteggiamento dei principali attori internazionali nei confronti del mercato e degli spazi condivisi. Questi cambiamenti sono stati evidenziati attraverso le azioni e le strategie adottate da soggetti di rilievo nel contesto globale.

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"C’è un cambiamento del modo di stare nel mondo – ha detto l’analista di geopolitica Vittorio Emanuele Parsi (foto), ordinario di Relazioni internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – e lo vediamo da come i grandi attori agiscono dentro il mercato e lo spazio comune. Viviamo in un mondo fondato sul libero commercio, ma gli attori principali si muovono con intenzioni ostili rispetto ai principi della rete infrastrutturale. Oggi si usa la dimensione economica a fini politici per indebolire gli interlocutori rivali, nemici potenzialmente e non partner". E poi un focus sul ruolo del Vecchio Continente: "Dobbiamo attrezzarci per il peggio affinché il peggio non si verifichi e perché, se si verifica non diventi un disastro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Oggi molti usano la dimensione economica per fini politici" IoT Solution Connect Notizie correlate Gemini 8 trucchi per android che molti non usano ancoraQuesto testo analizza le funzionalità principali di Gemini su Android, evidenziando come queste capacità di intelligenza artificiale si traducano in... Bambini nel bosco: politici-influencer usano le emozioni per i votiLa vicenda della famiglia nei boschi dell’Abruzzo ha innescato un cortocircuito tra tutela dei minori e sfruttamento mediatico. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Oggi molti usano la dimensione economica per fini politici; Fare squadra tra Comuni: serve più chiarezza; 10 milioni di italiani usano l’omeopatia ma serve più informazione; Il Vaso di Bologna: Simbolo di Coerenza e Identità di Marca. Oggi molti usano la dimensione economica per fini politiciC’è un cambiamento del modo di stare nel mondo – ha detto l’analista di geopolitica Vittorio Emanuele Parsi (foto), ... quotidiano.net A Milano si continua a parlare di inclusione e diritti, ma poi si lasciano persone e animali per strada. È assurdo che chi è senza fissa dimora debba scegliere tra un posto letto e il proprio cane. Oggi molti dormitori del Comune di Milano non consentono l’ingres facebook Josè #Mourinho a Il Giornale sui nuovi allenatori: “Oggi molti vanno in panchina; perché sanno vendersi bene. Avere un buon pr vale più di essere davvero capaci…” x.com