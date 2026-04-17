Durante un discorso in Camerun, il Papa ha condannato coloro che sfruttano la religione e il nome di Dio per scopi militari, economici e politici. La sua dichiarazione si inserisce in una polemica in corso con l’amministrazione Trump, che da giorni anima il dibattito pubblico. Il Papa ha espresso preoccupazione per i leader che invocano la fede per giustificare conflitti e violenze.

Non si arresta la polemica, in corso da giorni, tra Papa Leone XIV e l’amministrazione Trump. Durante un discorso tenuto in Camerun, nell’ambito del suo viaggio in Africa, il pontefice ha denunciato i leader che invocano la religione per giustificare la guerra. Non ha mai menzionato direttamente il presidente statunitense, ma il riferimento è apparso piuttosto chiaro. Le parole di Papa Leone XIV contro i “tiranni” che devastano il mondo. «Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per i propri fini militari, economici e politici, trascinando ciò che è sacro nelle tenebre e nella sporcizia», ha affermato, di fronte a un’assemblea nella cattedrale di San Giuseppe, nella città di Bamenda.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Papa Leone XIV “contro” Trump: «Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per i propri fini militari, economici e politici»

Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla

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Papa Leone è arrivato nell’aeroporto di Bamenda per la messa conclusiva di questa giornata in Camerun x.com