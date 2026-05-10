L’eredità di Olivetti a Caserta | il lavoro tra profitto e società

A Caserta, si torna a parlare dell’eredità di Olivetti e del suo ruolo nel territorio, tra aspetti economici e sociali. La discussione si concentra su come le attività aziendali possano contribuire al benessere locale e sulla relazione tra la visione storica dell’azienda e il contesto del Real Sito di San Leucio. Si analizzano le connessioni tra il passato imprenditoriale e le pratiche attuali, senza trarre conclusioni definitive.

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? Punti chiave Come può il profitto aziendale generare giustizia sociale nel territorio casertano?. Quale legame storico unisce l'utopia di Olivetti al Real Sito di San Leucio?. Chi sono gli architetti che hanno trasformato le idee di Olivetti in spazi?. Come si può applicare oggi il modello industriale di Marcianise allo sviluppo locale?.? In Breve Parallelismo storico tra utopia olivettiana e modello sociale di San Leucio del Settecento.. Partecipazione di Tommaso Garofalo, Giancarlo Pignataro, Riccardo Ragozzino, Carmine Lettieri e Mauro Nemesio Rossi.. Progetto espositivo L’utopia del fare celebra architetti Luigi Cosenza, Ettore Sottsass, Marco Zanuso e Carlo Vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’eredità di Olivetti a Caserta: il lavoro tra profitto e società ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Matera celebra Olivetti: l’eredità del design tra fabbrica e cittàMatera ospiterà sabato 11 aprile 2026, alle ore 9:30, un convegno dedicato alla figura di Adriano Olivetti e al suo impatto sull’ergonomia... Primo Maggio: Matteo Olivetti in una Caserta tra storia, innovazione e cultura d’impresaMatteo Olivetti, presidente delle Spille d'Oro Olivetti e nipote di Adriano Olivetti, a Caserta per una giornata con l’associazione Spille d’Oro... Argomenti più discussi: Memoria di Adriano, spettacolo multimediale su Adriano Olivetti; RICCA SETTIMANA DI EVENTI NEL PROGRAMMA DELLA MOSTRA DIFFUSA ADRIANO OLIVETTI E LA BELLEZZA; Olivetti, oltre il mito: impresa, comunità e responsabilità politica; Il Modello Olivetti alle Giornate Internazionali sul Lavoro.