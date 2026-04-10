Matera celebra Olivetti | l’eredità del design tra fabbrica e città

Sabato 11 aprile 2026, alle 9:30, Matera ospiterà un convegno dedicato alla figura di Adriano Olivetti e al suo contributo nel campo del design. L’evento si terrà presso la sala del Circolo La Scaletta e si concentrerà sull’eredità lasciata dall’imprenditore nel rapporto tra fabbrica e città. La manifestazione è rivolta a approfondire l’influenza di Olivetti sull’ergonomia territoriale e sull’ambiente urbano.

Matera ospiterà sabato 11 aprile 2026, alle ore 9:30, un convegno dedicato alla figura di Adriano Olivetti e al suo impatto sull’ergonomia territoriale presso la sala del Circolo La Scaletta. L’evento, organizzato dal Gruppo nazionale dell’Associazione degli Ergonomi Italiani (SIE) focalizzato su Ergonomia del Territorio e dei Cammini, celebra l’anniversario della nascita dell’innovatore avvenuta il 11 aprile 1901. La scelta della città lucana non è casuale: Matera rappresenta infatti il luogo in cui Olivetti realizzò la sua ultima opera di stampo ergonomico attraverso la progettazione del quartiere La Martella. L’eredità urbanistica di un innovatore tra fabbrica e comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera celebra Olivetti: l’eredità del design tra fabbrica e città Italian Design Day 2026: come il design italiano ripensa città, oggetti e futuroIl 10 marzo torna l’Italian Design Day, la giornata globale dedicata al design italiano. ’Liberi’ illumina l’Arena del Sole. Tra amarcord, poesia e musica. La città celebra l’immenso DallaUna grande serata di musica, immagini e parole in onore di Lucio Dalla, ieri sera all’Arena del Sole, in cui provare la sensazione di essere ’Liberi’. Matera, convegno su Adriano Olivetti: Un ergonomo ante litteramA Matera l’11 aprile un convegno su Adriano Olivetti e l’Ergonomia del Territorio. Appuntamento alle 9.30 al Circolo La Scaletta. Coinvolte SIE, AIF e università. trmtv.it Matera, un'attesa lunga 7 anni per la biblioteca dedicata ad Olivetti: ancora non c'è una data di aperturaMATERA - È uno dei progetti rimasti solo su carta: la biblioteca dedicata ad Adriano Olivetti, fortemente voluta da Leonardo Sacco, intellettuale materano, giornalista e scrittore meridionalista, ... lagazzettadelmezzogiorno.it