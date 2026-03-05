Una nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Be my sunshine – il cui titolo originale è Ada Masali – è la serie TV Made in Turchia chiamata a prendere il posto di un’altra dizi molto amata. Segreti di famiglia sta infatti ormai per giungere a conclusione, e come sempre accade i vertici Mediaset hanno già pronto un altro serial che promette di avere tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico italiano. Scopriamo insieme quancosa di più su Be my sunshine: trama, cast e quando sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset. Potremmo definire la nuova dizi turca una romantic comedy. Ada Masali è andata in onda in Turchia dal 15 giugno all’11 dicembre 2021, per un totale di 25 puntate da 120 minuti ciascuna trasmesse da Star TV. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Be my sunshine (Ada Masali), nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity: trama, cast e data di uscita

The Boroughs su Netflix: Data d’uscita, cast e trama della nuova serie dai creatori di Stranger ThingsI Duffer Brothers firmano una storia dove il tempo è il bene più prezioso e una minaccia aliena è pronta a rubarlo.

Leggi anche: Colpa dei sensi, la nuova serie tv con Gabriel Garko in arrivo su Canale 5: data di inizio, cast e trama

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ada Masali.

Argomenti discussi: Cosa vedere gratis in streaming a marzo 2026: le nuove uscite; Be My Sunshine: su Mediaset Infinity arriva una nuova serie turca.