L’emergenza truffe ai più fragili Anziani a rapporto dai carabinieri

Nella serata di ieri, presso il centro anziani di Assago, si è svolto un incontro organizzato dai carabinieri per sensibilizzare gli anziani sui rischi legati alle truffe. Sono stati presentati esempi di tentativi di raggiro e forniti consigli pratici per evitare di cadere vittima di queste situazioni. La partecipazione è stata numerosa, con molti anziani che hanno ascoltato attentamente le indicazioni fornite dagli ufficiali.

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Grande partecipazione al centro anziani di Assago per l’incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. All’appuntamento hanno preso parte numerosi cittadini, insieme al comandante della stazione dei Carabinieri Michele Cuccuru e al comandante della Polizia Locale Stefano Ripoldi. Presente anche il sindaco Graziano Musella, mentre Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, è passato per un saluto ai partecipanti. La sala gremita ha confermato il forte interesse della cittadinanza verso un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno illustrato numerosi casi concreti di truffe, fornendo consigli pratici su come riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’emergenza truffe ai più fragili. Anziani “a rapporto“ dai carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffe agli anziani, nuovo raggiro: “Siamo i Carabinieri, le hanno clonato la targa” Notizie correlate Leggi anche: Truffe, anziani nel mirino: proteggere i più fragili è un dovere della comunità Truffe agli anziani, gli ultimi casi sventati dai carabinieriLa rete di collaborazione attivata dai reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha tuttavia consentito di prevenire tali...