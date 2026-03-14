Truffe agli anziani gli ultimi casi sventati dai carabinieri

I Carabinieri di Avellino hanno recentemente fermato alcuni gruppi coinvolti in truffe rivolte a persone anziane, intervenendo prontamente per prevenire ulteriori episodi. Le forze dell’ordine continuano a monitorare e contrastare queste attività illegali, concentrandosi su operazioni mirate per identificare e fermare i responsabili. Le autorità rafforzano inoltre le campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini più vulnerabili.

La rete di collaborazione attivata dai reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha tuttavia consentito di prevenire tali episodi. A seguito delle prime segnalazioni, tutte le pattuglie disponibili sono state immediatamente impiegate nei servizi di controllo, saturando il territorio interessato e avvisando contestualmente la popolazione, così da evitare che le potenziali vittime rimanessero isolate. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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