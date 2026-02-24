Se Sanremo lo fa l' intelligenza artificiale | così anche i cantanti vengono sostituiti

Un sistema di intelligenza artificiale ha riprodotto il timbro di un cantante in pochi secondi, dimostrando come la tecnologia possa sostituire le performance umane. La causa risiede nella capacità dell'IA di analizzare e rielaborare le caratteristiche vocali in modo rapido ed efficiente. Questo risultato ha attirato l’attenzione di chi teme che le imitazioni digitali possano cambiare il panorama musicale. La domanda ora riguarda i limiti e le implicazioni di questa innovazione.

E se l'autore che amate non esistesse? L'Ai ridefinisce il modo in cui le canzoni vengono create, prodotte, distribuite e ascoltate. Dalla svolta delle major all'approccio delle piattaforme di streaming: la rivoluzione in musica Apprendere, combinare, rielaborare. L'intelligenza artificiale non si "limita" soltanto a questo. Le sono sufficienti pochi secondi di voce, infatti, per ricostruire un timbro identico. Così, da un semplice comando testuale, l'Ai è in grado di generare una canzone inedita nello stile di un artista noto. Un nuovo ecosistema tutto da scoprire, dove la musica non rappresenta più il prodotto "fatto e finito" bensì una materia plasmabile. 🔗 Leggi su Today.it

Appalto Enel call center, lavoratori precari spostati o sostituiti dall'intelligenza artificiale: domani lo scioperoDomani si terrà uno sciopero in risposta alle recenti decisioni riguardanti l’appalto del call center Enel.

"Saremo AI": a Sanremo il concorso fra cantanti generati dall'intelligenza artificialeIl Festival virtuale “Saremo AI” nasce dalla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale nel mondo musicale.

