Trump e l’onta della strategia Taco | così la propaganda iraniana sbeffeggia il presidente Usa con video Lego da milioni di clic
Un video diffuso online mostra una scena con figure Lego che rappresentano un personaggio simile all’ex presidente degli Stati Uniti, intento a premere un grande bottone rosso. Nel filmato, si vedono infrastrutture energetiche e ponti che vengono distrutti, con la partecipazione di figure che rappresentano i paesi del Golfo. La clip, caricata sui social, ha raccolto milioni di visualizzazioni ed è stata interpretata come una forma di satira nei confronti della strategia politica dell’ex presidente.
Trump che dorme, sogna di premere un bottone rosso e distruggere ponti e infrastrutture energetiche dell’Iran, con la complicità dei paesi del Golfo. Ma poi si sveglia e, piangendo con un taco in mano, firma i 10 punti proposti dai pasdaran. A nemmeno 12 ore dalla notizia della tregua tra Usa e Iran, un nuovo video in stile Lego sbeffeggia il tycoon e colleziona milioni di views. È l’ultimo di una lunga serie di contenuti della propaganda iraniana (e in generale anti-Usa e anti-Israele) creati con l’intelligenza artificiale, che in queste settimane di guerra sono diventati successo un vero e proprio caso di studio per il loro formidabile successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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