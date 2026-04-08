Un video diffuso online mostra una scena con figure Lego che rappresentano un personaggio simile all’ex presidente degli Stati Uniti, intento a premere un grande bottone rosso. Nel filmato, si vedono infrastrutture energetiche e ponti che vengono distrutti, con la partecipazione di figure che rappresentano i paesi del Golfo. La clip, caricata sui social, ha raccolto milioni di visualizzazioni ed è stata interpretata come una forma di satira nei confronti della strategia politica dell’ex presidente.

Trump che dorme, sogna di premere un bottone rosso e distruggere ponti e infrastrutture energetiche dell’Iran, con la complicità dei paesi del Golfo. Ma poi si sveglia e, piangendo con un taco in mano, firma i 10 punti proposti dai pasdaran. A nemmeno 12 ore dalla notizia della tregua tra Usa e Iran, un nuovo video in stile Lego sbeffeggia il tycoon e colleziona milioni di views. È l’ultimo di una lunga serie di contenuti della propaganda iraniana (e in generale anti-Usa e anti-Israele) creati con l’intelligenza artificiale, che in queste settimane di guerra sono diventati successo un vero e proprio caso di studio per il loro formidabile successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump e l’onta della strategia Taco: così la propaganda iraniana sbeffeggia il presidente Usa con video Lego da milioni di clic

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