Popsophia 2026 prenotazioni al via dal 27 aprile | tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Dal 27 aprile alle 14 sarà possibile prenotare online i posti per partecipare agli eventi del festival Popsophia 2026. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e le prenotazioni si effettuano tramite il sito ufficiale dell’evento. L’organizzazione ha annunciato che le prenotazioni resteranno aperte a partire da quella data e saranno gestite direttamente attraverso la piattaforma digitale dedicata.

Da lunedì 27 aprile alle ore 14 sarà possibile prenotare il proprio posto per assistere agli spettacoli del festival direttamente sul sito ufficiale popsophia.com.Tutti gli eventi (sia quelli al Ridotto delle Muse, che i due Philoshow a teatro) sono ad ingresso gratuito, ma per partecipare è.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventiLa festa di primavera alla Biblioteca degli alberi, i laboratori in Cascina Merlata, i campi di tulipani e ancora eventi gratuiti e per famiglie Il... Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventi Contenuti di approfondimento Si parla di: A maggio ad Ancona è ancora tempo di Popsophia: un viaggio attraverso il pensiero filosofico, il cinema e la musica. 'Melancholia' è il tema dell'edizione 2026 del festival PopsophiaDal mito della bile nera degli antichi fino ai sad content dei social: la malinconia diventa la lente filosofica per leggere il presente. È Melancholia il tema scelto per l'edizione 2026 di ... ansa.it La malinconia per Popsophia 2026: ad Ancona, un viaggio tra filosofia, cinema e musicaIl festival Popsophia torna ad Ancona, dall’8 al 10 maggio 2026, con un programma che esplora la malinconia contemporanea ... exibart.com