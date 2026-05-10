Lee Mongerson Gilley accusato di omicidio implora l' Italia | Datemi asilo rischio l' esecuzione

Un uomo di origini occidentali, con occhi azzurri e capelli rossicci, si trova attualmente nel Centro per i rimpatri di Torino. È stato accusato di omicidio e ha chiesto asilo all’Italia, sostenendo di essere a rischio di esecuzione nel suo paese d’origine. Fino a pochi giorni fa, era l’unico ospite bianco e occidentale presente nella struttura. La sua richiesta di protezione è al centro di un procedimento legale in corso.

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