Lee Mongerson Gilley accusato di omicidio implora l' Italia | Datemi asilo rischio l' esecuzione
Un uomo di origini occidentali, con occhi azzurri e capelli rossicci, si trova attualmente nel Centro per i rimpatri di Torino. È stato accusato di omicidio e ha chiesto asilo all’Italia, sostenendo di essere a rischio di esecuzione nel suo paese d’origine. Fino a pochi giorni fa, era l’unico ospite bianco e occidentale presente nella struttura. La sua richiesta di protezione è al centro di un procedimento legale in corso.
Fino a pochi giorni fa, al Centro per i rimpatri di Torino, era l’unico ospite bianco occidentale. Alto, occhi azzurri, capelli quasi rossicci con un ciuffo sul lato sinistro, barba rasa di qualche giorno. Difficile passasse inosservato. E infatti lo hanno già trasferito: Lee Mongerson Gilley, adesso, si trova nel carcere, al Lorusso e Cutugno, dello stesso capoluogo piemontese. Eppure la sua permanenza lì è tutt’altro che scontata. D’altronde, quando le autorità hanno capito chi fosse, lui si è limitato a dire che non poteva tornare a casa sua, a Houston, sano e l’arrestano. Va avanti ancora per settimane dato che Gilley ottiene la libertà vigilata con l’obbligo del braccialetto elettronico grazie al pagamento di una cauzione milionaria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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