Carmelo Cinturrino fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher Il pm | C' è il rischio che uccida ancora

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, viene arrestato per l’omicidio di un pusher, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. La causa dell’arresto si basa sulle prove raccolte dagli inquirenti, che indicano un possibile rischio di reiterazione del reato. Durante le indagini, si sono analizzate testimonianze e tracce trovate sul luogo. La polizia continuerà a seguire il caso per chiarire ogni dettaglio.

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato fermato stamattina su disposizione della Procura di Milano, mentre era al lavoro in commissariato, in via Mecenate. L'agente era in servizio dalle 8 di stamani e circa un'ora dopo, è stato riferito, sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile coordinati dalla Procura. Con una nota il procuratore Marcello Viola, che coordina col pm Giovanni Tarzia le indagini della Squadra mobile della Polizia sull'omicidio del presunto pusher 28enne, ha comunicato che stamani è stato eseguito un provvedimento di fermo (alla base il pericolo di fuga) a carico di Cinturrino, 42 anni assistente capo del Commissariato Mecenate, «gravemente indiziato» dell'omicidio volontario di Mansouri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher. Il pm: «Arma messa accanto alla vittima dopo il delitto»Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato fermato dopo che si è scoperto che aveva collocato l’arma vicino al corpo di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio in un boschetto di Rogoredo.

