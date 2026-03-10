Darron Lee accusato di omicidio | avrebbe chiesto consigli a ChatGPT dopo la morte della fidanzata

Darron Lee, ex linebacker di NFL, è stato accusato di aver ucciso la fidanzata Gabriella Perpetuo nella loro casa in Tennessee. Dopo il fatto, secondo fonti, Lee avrebbe chiesto consigli a ChatGPT riguardo alla situazione. L’indagine è ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’evento. La vicenda ha suscitato molta attenzione nei media locali e nazionali.

Darron Lee, ex linebacker di NFL, è accusato di aver ucciso la fidanzata Gabriella Perpetuo nella loro casa in Tennessee. Secondo gli investigatori avrebbe cercato consigli online e su ChatGPT su come gestire la situazione dopo la morte della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati ChatGPT avrebbe accompagnato un 19enne verso la morte: 18 mesi di consigli su droghe e dosaggiSam Nelson aveva diciannove anni e una doppia dipendenza: dalle droghe e da ChatGPT. Roma, da tre anni latitante accusato dell’omicidio della fidanzata: arrestato 20enneABBONATI A DAYITALIANEWS Ricercato in tutto il mondo, fermato dalla Polizia di Stato Era latitante da anni ed era ricercato a livello internazionale...