Lungolago di Lecco cantiere a tappe forzate | alla Malpensata lavori quasi finiti

Sul lungolago di Lecco, i lavori alla Malpensata stanno per concludersi, mentre il cantiere avanza a tappe forzate. Le operazioni di sistemazione sono in fase avanzata e si stanno ultimando gli ultimi dettagli. La riqualificazione del tratto si avvicina alla conclusione, con le squadre che lavorano intensamente per rispettare le scadenze stabilite. Il cantiere si prepara a chiudere i lavori nelle prossime settimane.

Il cantiere del lungolago di Lecco entra nella fase finale con una vera e propria corsa contro il tempo. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dall'assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi, il tratto fino ai giardini della Malpensata sarà aperto alla cittadinanza già nella prossima settimana. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Sisma, ricostruzione spezzata. Chiesa, soldi finiti. Alt ai lavori: "Altare in mezzo al cantiere. E venne alla luce uno scheletro"Dietro l’altare c’è una montagna di terra smossa, il pavimento è spezzato, crateri che si perdono nel buio, nel sottosuolo. Leggi anche: Mastri Caravaggini, finiti i lavori: scuola riaperta dopo un anno di cantiere Tutti gli aggiornamenti su Lungolago di Lecco Temi più discussi: Lungolago, alle Caviate lavori in ritardo: c'è tempo fino a metà primavera; Come si presenta la nuova passeggiata a lago di Parè; Restringimenti e divieti: tutte le zone di cantiere a Lecco. Lungolago, alle Caviate lavori in ritardo: c'è tempo fino a metà primaveraIl cantiere sul lungolago di Lecco non sarà pronto come previsto. Il Comune ha ufficializzato una proroga di 90 giorni su richiesta dell'impresa appaltatrice Roger Group. La gestione è già stata affid ... leccotoday.it Nuova passerella sul lungolago di Lecco, i lavori sono già fermi: Anas blocca gli operaiLECCO – Appena iniziati e già fermi i lavori per la nuova passerella sul lungolago, nella zona Caviate, per l’intervento di Anas che ha bloccato gli operai della ditta incaricata dal Comune visto che ... ilgiorno.it Escursione a Sei Zampe sulla sponda del lago di Lecco e fiume Adda Partenza da Calolziocorte parcheggio del Lavello Arrivo a Lecco zona lungolago Sabato 28 febbraio Ritrovo ore 9.30 Un cane per ogni partecipante Obbligo portare con - facebook.com facebook