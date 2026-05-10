A Lecce, un operatore socio-sanitario è stato denunciato per aver ripreso con telecamere nascosta le pazienti, scattando 97 foto e realizzando un video. Durante le indagini, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato attrezzature e materiale che confermerebbero le sue azioni. Resta da capire come abbia evitato di essere scoperto dai colleghi e come abbia gestito il segreto delle riprese.

? Domande chiave Come ha fatto l'operatore a nascondere il gesto ai colleghi?. Cosa hanno scoperto i carabinieri durante la perquisizione nella sua casa?. Chi ha permesso la scoperta del sistema di spionaggio digitale?. Perché le telecamere di sicurezza sono state trasformate in strumenti predatori?.? In Breve Smartphone dell'indagato conteneva 97 foto e un video delle pazienti.. Il PM Alessandro Prontera ha richiesto il rinvio a giudizio dell'uomo.. Dispositivi sequestrati in casa contenevano file pedopornografici con soggetti minorenni.. L'arresto è avvenuto il 25 agosto grazie a un infermiere e una guardia giurata.. L’operatore sociosanitario di 67 anni accusato dalla Procura di Lecce di aver filmato le pazienti del Ser.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, OSS spia le pazienti con le telecamere: 97 foto e un video

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