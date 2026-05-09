Oss spiava e filmava le pazienti dell’Asl di Lecce la scoperta dei colleghi e i video nel pc di casa | sospeso dal lavoro

Un operatore sociosanitario di 67 anni è stato sospeso dal lavoro dopo essere stato coinvolto in un’indagine della procura di Lecce. Secondo quanto emerso, avrebbe utilizzato il suo ruolo per filmare e spiare le pazienti dell’Asl, approfittando delle occasioni legate ai controlli medici. Sono stati trovati video nel suo computer di casa, che ritraggono le pazienti senza il loro consenso.

Approfittava del suo lavoro per trasformare i controlli medici in scatti rubati. Un operatore sociosanitario (Oss) di 67 anni è finito al centro di un’indagine della procura di Lecce con l’accusa di aver spiato e filmato le pazienti del Ser.D dell’Asl, all’interno dei bagni della struttura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe utilizzato il proprio smartphone per riprendere il monitor collegato alle telecamere interne, poste lì dalla struttura esclusivamente per verificare la regolarità della raccolta dei campioni di urina per i test tossicologici. Le foto e i video trovati a casa. L’indagine ha svelato un meccanismo che andava avanti da tempo.🔗 Leggi su Open.online

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