Oss spiava e filmava le pazienti dell’Asl di Lecce la scoperta dei colleghi e i video sul suo cellulare | sospeso dal lavoro

Un operatore sociosanitario di 67 anni è stato sospeso dal lavoro dopo che i colleghi hanno scoperto che spiasse e riprendesse con il cellulare alcune pazienti dell’Asl di Lecce. La procura ha avviato un’indagine per accertare i fatti, mentre i video sono stati sequestrati dagli inquirenti. Al momento non sono state rese note altre informazioni sul procedimento.

Un operatore sociosanitario (Oss) di 67 anni è finito al centro di un’indagine della procura di Lecce con l’accusa di aver spiato e filmato le pazienti del Ser.D dell’Asl, all’interno dei bagni della struttura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe utilizzato il proprio smartphone per riprendere il monitor collegato alle telecamere interne, poste lì dalla struttura esclusivamente per verificare la regolarità della raccolta dei campioni di urina per i test tossicologici. Le foto e i video trovati a casa. L’indagine ha portato a galla un meccanismo che andava avanti da tempo. Stando all’accusa, l’operatore si sarebbe appostato più volte davanti agli schermi della sala controllo e, mentre le donne erano convinte di trovarsi in un ambiente protetto, catturava immagini della loro intimità.🔗 Leggi su Open.online

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