Juve Como Marco Baridon a caldissimo | Nelle difficoltà e nella pressione la squadra si sgretola Spalletti preoccupato da questa cosa – VIDEO

Da juventusnews24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Baridon ha commentato la partita Juve Como, evidenziando come le difficoltà e la pressione abbiano portato i giocatori a commettere errori e a perdere compattezza in campo. Ha sottolineato che, sotto stress, la squadra fatica a mantenere il ritmo e a controllare il gioco. Spalletti si è mostrato preoccupato per questa fragilità, che si è manifestata soprattutto nel secondo tempo. La prestazione dei bianconeri rimane sotto osservazione.

juve como marco baridon a caldissimo nelle difficolt224 e nella pressione la squadra si sgretola spalletti preoccupato da questa cosa 8211 video
© Juventusnews24.com - Juve Como, Marco Baridon a caldissimo: «Nelle difficoltà e nella pressione la squadra si sgretola. Spalletti preoccupato da questa cosa» – VIDEO

di Marco Baridon Juve Como, Marco Baridon a caldissimo ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro i lariani e si è soffermato sulle difficoltà dei bianconeri. Direttamente dall’esterno dell’Allianz Stadium, il giornalista  Marco Baridon  ha restituito un’analisi lucida e appassionata della sconfitta della  Juventus  in casa contro il Como. Baridon ha confermato come le difficoltà della Juventus sono evidenti soprattutto quando c’è una maggiore pressione e questo rende la squadra ancora più fragile. QUI:  ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Una situazione che preoccupa non poco Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Lazio, Marco Baridon a caldissimo: «Felici nella pressione, ecco lo switch mentale che deve fare questa squadra» – VIDEOLa Juventus affronta la Lazio in una partita che si fa sempre più calda.

Atalanta Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Spalletti ha detto una cosa importante. Questa squadra mostra sempre questo grande difetto» – VIDEOQuesta sera si gioca un match caldo tra Atalanta e Juventus.

COMO-JUVE 2-0, Locatelli e Tudor in conferenza: sono preoccupato ma ho fiducia nei ragazzi.

Video COMO-JUVE 2-0, Locatelli e Tudor in conferenza: sono preoccupato ma ho fiducia nei ragazzi.
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le dichiarazioni; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | quando parla il tecnico alla vigilia del match L’orario ufficiale; Juventus, 14 gol subiti nelle ultime 5 partite: qual è il vero problema dei bianconeri? VIDEO di Marco Baridon; Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve.

juve como marco baridonJuve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare ... juventusnews24.com