Juve Como Marco Baridon a caldissimo | Nelle difficoltà e nella pressione la squadra si sgretola Spalletti preoccupato da questa cosa – VIDEO

Marco Baridon ha commentato la partita Juve Como, evidenziando come le difficoltà e la pressione abbiano portato i giocatori a commettere errori e a perdere compattezza in campo. Ha sottolineato che, sotto stress, la squadra fatica a mantenere il ritmo e a controllare il gioco. Spalletti si è mostrato preoccupato per questa fragilità, che si è manifestata soprattutto nel secondo tempo. La prestazione dei bianconeri rimane sotto osservazione.

di Marco Baridon Juve Como, Marco Baridon a caldissimo ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro i lariani e si è soffermato sulle difficoltà dei bianconeri. Direttamente dall'esterno dell'Allianz Stadium, il giornalista Marco Baridon ha restituito un'analisi lucida e appassionata della sconfitta della Juventus in casa contro il Como. Baridon ha confermato come le difficoltà della Juventus sono evidenti soprattutto quando c'è una maggiore pressione e questo rende la squadra ancora più fragile. Una situazione che preoccupa non poco Luciano Spalletti.