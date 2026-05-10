Lecce-Juve le pagelle Super Di Gregorio è da 7 Tiago Gabriel distratto | 5
Nel match tra Lecce e Juventus, Di Gregorio si distingue come il migliore in campo con un voto di 7, mentre Tiago Gabriel riceve un 5 per le distrazioni. Cambiaso e Kelly sono rimasti in partita, mentre McKennie ha confermato il ruolo di giocatore versatile. Banda si è reso pericoloso in alcune occasioni, ma Cheddira si gioca molte chance nel finale.
Cambiaso e Kelly sono vivi, McKennie il solito jolly. Banda è pericoloso ma Cheddira si gioca tutto (il voto e il pareggio) con un errore davanti alla porta.🔗 Leggi su Gazzetta.it
JUVENTUS LECCE PAGELLE DI MAX MONTAINA
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