Lecce-Juve le pagelle Super Di Gregorio è da 7 Tiago Gabriel distratto | 5

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Lecce e Juventus, Di Gregorio si distingue come il migliore in campo con un voto di 7, mentre Tiago Gabriel riceve un 5 per le distrazioni. Cambiaso e Kelly sono rimasti in partita, mentre McKennie ha confermato il ruolo di giocatore versatile. Banda si è reso pericoloso in alcune occasioni, ma Cheddira si gioca molte chance nel finale.

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Cambiaso e Kelly sono vivi, McKennie il solito jolly. Banda è pericoloso ma Cheddira si gioca tutto (il voto e il pareggio) con un errore davanti alla porta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lecce-Juve, le pagelle. Super Di Gregorio, è da 7. Tiago Gabriel distratto: 5
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