Nel match della 33esima giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina, Tiago Gabriel ha segnato un gol che ha permesso ai padroni di casa di pareggiare il risultato, dopo che Harrison aveva portato avanti la squadra ospite. Tra i principali protagonisti, sono stati analizzati i voti dei giocatori, con alcune performance considerate positive e altre meno convincenti, tra cui quella di Cheddira, che ha ottenuto un giudizio negativo.

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© Calcionews24.com - Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel pareggia il gol di Harrison! Male Cheddira – I VOTI

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