Lecce Juve 0-1 | sentirsi padroni senza esserlo questo è il nostro limite ma il bicchiere è pieno | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi
Nella partita tra Lecce e Juventus, terminata con il risultato di 0-1, la squadra ospite ha ottenuto la vittoria grazie a un gol segnato nel secondo tempo. La Juve ha controllato il possesso palla e ha creato diverse occasioni, ma non è riuscita a segnare più di una rete. Alla fine, i padroni di casa si sono dimostrati competitivi e hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale. È il secondo successo di fila per la squadra torinese.
di Paolo Rossi Lecce Juve 0-1: sentirsi padroni senza esserlo, questo è il nostro limite. Nuovo episodio del podcast La Juve a freddo con Paolo Rossi. Nell’ultima puntata de “La Juve a freddo”, il giornalista Paolo Rossi ha analizzato con la consueta lucidità il successo della squadra di Spalletti contro il Lecce. Nonostante i tre punti pesantissimi, Rossi ha evidenziato quello che considera il limite strutturale del gruppo: la tendenza a sentirsi padrona della situazione e del gioco senza esserlo realmente, un eccesso di sicurezza che spesso espone i bianconeri a rischi evitabili. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, nella corsa serrata verso la Champions League, il bicchiere resta decisamente mezzo pieno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lecce Juve 0-1: sentirsi PADRONI senza esserlo, questo è il nostro LIMITE ma il bicchiere è PIENO
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