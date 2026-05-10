Lecce Juve 0-1 | sentirsi padroni senza esserlo questo è il nostro limite ma il bicchiere è pieno | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

Nella partita tra Lecce e Juventus, terminata con il risultato di 0-1, la squadra ospite ha ottenuto la vittoria grazie a un gol segnato nel secondo tempo. La Juve ha controllato il possesso palla e ha creato diverse occasioni, ma non è riuscita a segnare più di una rete. Alla fine, i padroni di casa si sono dimostrati competitivi e hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale. È il secondo successo di fila per la squadra torinese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui