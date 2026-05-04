Juve Verona 1-1 | la pochezza di una squadra senza sicurezze | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

Nel match tra Juventus e Verona, le due squadre sono finite in parità con un risultato di 1-1. La gara ha messo in evidenza alcune difficoltà della Juventus, considerata priva di stabilità e sicurezza in campo. È il secondo episodio del podcast “La Juve a freddo” condotto da Paolo Rossi, che analizza le recenti prestazioni della squadra. La partita si è conclusa senza vincitori, evidenziando le criticità della formazione bianconera.