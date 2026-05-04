Juve Verona 1-1 | la pochezza di una squadra senza sicurezze | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi
Nel match tra Juventus e Verona, le due squadre sono finite in parità con un risultato di 1-1. La gara ha messo in evidenza alcune difficoltà della Juventus, considerata priva di stabilità e sicurezza in campo. È il secondo episodio del podcast “La Juve a freddo” condotto da Paolo Rossi, che analizza le recenti prestazioni della squadra. La partita si è conclusa senza vincitori, evidenziando le criticità della formazione bianconera.
di Paolo Rossi Juve Verona 1-1: un pareggio che conferma una squadra senza sicurezze. Ecco perché. Nuovo episodio del podcast La Juve a freddo con Paolo Rossi. La Juve pareggia contro il Verona lasciando sul prato dell’Allianz Stadium due punti fondamentali per la corsa Champions. Nel corso dell’ultima puntata di ‘La Juve a freddo’, format trasmesso sul canale YouTube di , il giornalista Paolo Rossi ha analizzato l’andamento della gara senza troppi giri di parole Secondo la sua analisi, la partita ha confermato una squadra senza sicurezza che alle prime difficoltà sembra sciogliersi. E la rete di Bowie è la conferma di in difesa, in particolare, si è troppo fragili.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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