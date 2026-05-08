Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Lecce Juve | Non possiamo stravolgere completamente questa squadra molti ne faranno ancora parte – VIDEO

Alla vigilia della partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa presso l’Allianz Stadium. Ha annunciato che non ci sarà un cambiamento radicale nella formazione, poiché molti dei giocatori attuali continueranno a far parte del team. La partita è prevista per la 36ª giornata di Serie A 202526. Sono state fornite alcune indicazioni sui possibili schieramenti e sulla situazione attuale della squadra.

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