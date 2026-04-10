Questa sera alle 20:45 si gioca la partita tra Roma e Pisa, un incontro che potrebbe influenzare il ritmo della stagione di entrambe le squadre. La sfida si inserisce in un momento complicato per i padroni di casa, che cercano di risollevarsi dopo alcune prestazioni deludenti. Per i toscani, invece, rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica e migliorare il rendimento.

Ci sono partite che arrivano al momento giusto, altre nel momento più scomodo possibile. Roma-Pisa, in programma alle 20:45, rientra perfettamente in questa seconda categoria. I giallorossi si presentano all’appuntamento con più dubbi che certezze: una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato e una fragilità difensiva improvvisa, quasi inspiegabile se confrontata con la solidità mostrata tra dicembre fino a febbraio. Dodici gol subiti in un mese hanno cambiato la percezione e le ambizioni della squadra, costringendo a rimettere in discussione equilibri che sembravano consolidati. Dall’altra parte, però, il Pisa non arriva certo... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa: la partita che può cambiare il ritmo della stagione

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Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

Roma Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ARoma Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, venerdì 1' aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it

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