La Premier Giorgia Meloni ha commentato l’ esito del referendum costituzionale sulla giustizia attraverso un video pubblicato sui propri canali social, riconoscendo la prevalenza del “No” e la sovranità del voto popolare. Nonostante la sconfitta nelle urne, la Presidente del Consiglio ha rivendicato la coerenza del governo nel sottoporre ai cittadini una riforma centrale del programma elettorale, escludendo ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo. La dichiarazione, improntata al rispetto istituzionale, punta a chiudere la fase referendaria per rilanciare l’azione di governo sui restanti obiettivi di legislatura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) “ La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum Giustizia, Meloni rompe il silenzio su Instagram: “Il popolo ha deciso, ma andiamo avanti”

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