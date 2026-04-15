Dopo i fischi ricevuti durante la partita tra Milan e Udinese, il calciatore ha deciso di condividere un messaggio su Instagram. Nel post, ha spiegato alcuni aspetti della vicenda che ha attirato l’attenzione dei tifosi. La sua comunicazione ha attirato l’interesse di molti, che hanno commentato e interpretato le sue parole sui social. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli appassionati di calcio riguardo alle dinamiche all’interno del club.

Dopo tre giorni di silenzio, Rafael Leao è tornato a farsi sentire. Lo ha fatto a modo suo, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Nessuna parola diretta, nessun messaggio esplicito, ma un contenuto che ha immediatamente acceso l’attenzione dei tifosi del Milan. La sua prestazione nella pesante sconfitta per 3-0 contro l’Udinese non era piaciuta al pubblico di San Siro, che lo aveva fischiato al momento della sostituzione. Il portoghese classe 1999, aveva scelto il silenzio nei giorni successivi. Ora, però, ha deciso di interromperlo. La storia mostra uno scatto sul terreno di San Siro, con lo stadio pieno, realizzato poco prima della gara contro l’Udinese, come testimonia la presenza dei giocatori friulani sullo sfondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, finalmente Leao rompe il silenzio: la spiegazione della storia che ha pubblicato su Instagram

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