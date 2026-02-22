Napoli la Premier cerca McTominay | Romano svela la verità sul futuro dello scozzese

Scott McTominay e il Napoli stanno negoziando il rinnovo del contratto, spiega Fabrizio Romano. La trattativa nasce dall’interesse del club azzurro di trattenere il centrocampista scozzese, che ha dimostrato continuità e rendimento. Entrambe le parti vogliono trovare un accordo che soddisfi le esigenze sportive e finanziarie. Nei prossimi giorni si aspetta un aggiornamento ufficiale su come evolveranno le negoziazioni.

Scott McTominay e il Napoli lavorano al rinnovo del contratto: secondo Fabrizio Romano è questa la verità riguardo il futuro dello scozzese, che non ha intenzione di lasciare il club azzurro. Niente addio probabile, almeno per ora: nonostante i rumors insistenti dall’Inghilterra, il prolungamento è sempre più vicino. McTominay-Napoli, prove di rinnovo. Fabrizio Romano è stato chiaro, spegnendo così le voci di un rientro dello scozzese in Inghilterra: Il Napoli sta lavorando con fiducia al rinnovo di Scott McTominay, stanno continuando i contatti. A me risulta che il giocatore a Napoli stia molto bene, sebbene in Inghilterra si parli di un possibile ritorno in Premier League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Napoli, McTominay attira l’interessi dall’Inghilterra! Il valore dello scozzese aumenta, ma United e altre 3 big pensano di riportarlo in PremierIl calciomercato del Napoli si arricchisce di una possibile operazione in uscita: Scott McTominay, centrocampista dello United, sta attirando l'interesse di diversi club inglesi.

Infortunio McTominay, ansia in casa Napoli per le condizioni dello scozzese: cosa è successo e come staIn casa Napoli cresce l’ansia per le condizioni di McTominay, che si è infortunato durante l’allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Presentata la Guerri Napoli Tennis Cup, primo Challenger 125 in Italia; Allarme difesa per il Napoli: Conte cerca equilibrio per blindare la Champions senza Rrahamani; Hojlund e la sfida al suo passato: contro l'Atalanta cerca il record di gol di Serie A.

Il Napoli cerca la risalita Champions. «Un successo da dedicare a Maradona»Si scrive Qarabag, si legge incrocio decisivo. Il Napoli affronta stasera (inizio alle 21, fischia Marciniak, l’arbitro delle polemiche nel match col Milan di Champions nel 2023) la formazione azera ... ilmessaggero.it

Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il ComoSuper quarto di finale di Coppa Italia al Maradona: stasera, martedì 10 febbraio 2026, gli azzurri sfidano i lariani ma devono rinunciare a McTominay. In chiaro. libero.it

L’equipe sanitaria dell’ospedale Monaldi di Napoli che si è occupata del trasferimento non era abilitata all’uso dei nuovi dispositivi più moderni. La premier Meloni ha chiamato la madre del piccolo - facebook.com facebook