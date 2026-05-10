Nel centro di Roma, una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani è stata trasformata in un luogo di commemorazione. Questa vettura, abbandonata in quella strada, rappresenta simbolicamente le vittime del terrorismo e il sacrificio della Repubblica per resistere all’eversione. Nei giorni recenti, diverse figure pubbliche hanno ricordato queste persone, sottolineando l’impegno nel mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Quella Renault 4 rossa abbandonata nel cuore di Roma, in via Caetani, è diventata l’altare laico di una Repubblica che ha rischiato di naufragare sotto i colpi dell’eversione e che invece ha saputo restare in piedi. L’Italia si è fermata ieri per il "Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo", celebrando il 48° anniversario dell’uccisione di Aldo Moro. Un rito collettivo che non è solo esercizio del ricordo, ma un atto di resistenza civile contro ogni forma di violenza politica e fanatismo ideologico. La giornata è iniziata nel silenzio irreale di via Caetani, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori sotto la lapide che ricorda il sacrificio dello statista democristiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le vittime del terrorismo. Mattarella omaggia Moro. Meloni: dovere del ricordo

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