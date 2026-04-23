È iniziato un ciclo di incontri promosso da CNA Ferrara dedicato alle aziende, con l’obiettivo di approfondire l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore delle piccole e medie imprese. Il progetto mira a supportare le aziende nel migliorare le proprie tecnologie e processi, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide dell’era digitale. Questa iniziativa si inserisce tra le strategie messe in campo per favorire lo sviluppo e l’innovazione delle imprese locali.

Al pari di altrettante idee messe in campo per le piccole imprese, CNA Ferrara ha scelto di sviluppare un nuovo progetto interamente dedicato all’utilizzo dell’ intelligenza artificiale in favore delle piccole e medio imprese. Una visione d’intenti condivisa dalla stessa presidente di CNA Ferrara Jessica Morelli: "l’intelligenza artificiale è un tema con tante sfaccettature: più o meno tutte le imprese la utilizzano, ma ciò che vorremmo fare noi è codificare quel più o meno. Noi gestiamo imprese di grandezze diverse, ma per ognuna di loro cercheremo di mettere insieme strumenti che possano dare una visione efficiente, utile a modificare il loro mercato con l’IA.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’era dell’IA è ora, il progetto di Cna. Al via ciclo di incontri per le aziende: "L’obiettivo è fare il salto di qualità"

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