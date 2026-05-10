Le stalle sono in vendita | asta il prossimo 19 giugno
Le stalle della tenuta agricola di Marinella sono state messe all’asta e saranno vendute il prossimo 19 giugno. La procedura di vendita riguarda le strutture che rappresentano un elemento centrale di questa proprietà. La gara coinvolge il collegio incaricato e si inserisce in un procedimento legale che riguarda la gestione e la proprietà dell’area. La data dell’asta è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.
Si vendono le stalle. Il simbolo della tenuta agricola di Marinella è a gara. Il collegio degli amministratori giudiziari della Marinella spa in liquidazione ha aperto il bando per l’aggiudicazione del diritto di piena proprietà del complesso delle stalle da anni dismesse e le aree agricole circostanti estese per tutto il fronte del borgo edificato di Marinella di Sarzana per complessivi 230.375 metri quadri comprendenti 38 mila 720 metri quadri di parco campagna. L’area si estende a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Marinella e dalla strada provinciale 432 che collega i centri di Marina di Carrara e Ameglia. Un capannone di tipo agricolo composto da 3 corpi di fabbricati, posizionati all’interno di un’area recintata.🔗 Leggi su Lanazione.it
1933 - The Sphinx - What was the sinister secret of the man who could speak only with his eyes
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