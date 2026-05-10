Le stalle sono in vendita | asta il prossimo 19 giugno

Le stalle della tenuta agricola di Marinella sono state messe all’asta e saranno vendute il prossimo 19 giugno. La procedura di vendita riguarda le strutture che rappresentano un elemento centrale di questa proprietà. La gara coinvolge il collegio incaricato e si inserisce in un procedimento legale che riguarda la gestione e la proprietà dell’area. La data dell’asta è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

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