Energia Borchia | Nucleare e rinnovabili non bastano per soddisfare le manifatture europee

Durante una sessione a Strasburgo, il rappresentante della Lega al Parlamento europeo ha affermato che le fonti di energia nucleare e rinnovabili non sono sufficienti a coprire le esigenze delle industrie manifatturiere europee. La sua dichiarazione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni alternative per garantire l’approvvigionamento energetico adeguato alle imprese del continente.

Lo ha detto il capo delegazione della Lega al Parlamento europeo Paolo Borchia in un'intervista a margine della plenaria di Strasburgo. Stiamo passando giorni a raccontare la devastazione delle vite di innocenti compiute da taluni magistrati: i giorni in carcere (per alcuni mesi o addirittura anni); lo spettro di un buco nero contro il quale non vedi altra via d’uscita se non la voglia di farla finita perché tutto attorno a te crolla; la montagna di soldi spesi per contrastare un’accusa che ti sommerge con intercettazioni e quant’altro. Storie di innocenti considerati già colpevoli per effetto dei processi mediatici, la cui eco proseguirà anche dopo che un magistrato veramente terzo vede la tua innocenza, dopo che altri si erano appiattiti sulle tesi del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Energia, Borchia: «Nucleare e rinnovabili non bastano per soddisfare le manifatture europee» Articoli correlati Nucleare: energia stabile e sicura a supporto delle rinnovabiliIl nucleare affianca le rinnovabili, per raggiungere il Net Zero garantendo energia stabile e indipendenza energetica. Energia, l’UE accelera su rinnovabili e nucleare per evitare nuove crisi delle bollette. Von der Leyen: “Un errore interrompere Green Deal”Ogni crisi geopolitica che coinvolge i grandi produttori di energia rischia di trasformarsi in uno shock per le bollette europee. Energia: Borchia (Lega), “Nucleare e rinnovabili non bastano per soddisfare le manifatture europee” Tutto quello che riguarda Energia Borchia Nucleare e rinnovabili... Discussioni sull' argomento Energia, Borchia (Lega): Pacchetto con tante ombre: nessun passo indietro sul Green Deal; Energia, Borchia: Cane che si morde la coda: meno tasse in bolletta ma più tasse per Bruxelles. Il tempo del nucleare è adessoLa prima fase di espansione dell’energia nucleare ricevette un decisivo impulso dalle crisi petrolifere degli anni Settanta: nel 1970 complessivamente gli attuali stati membri dell’Unione europea prod ... ilfoglio.it C'è spazio per parlare di nucleare civile tra la guerra in Iran e il ricordo del disastro di Fukushima?Riuniti a Parigi, i leader e gli industriali di 60 paesi hanno discusso di nucleare civile. Mentre la guerra in Medio Oriente fa schizzare alle stelle il prezzo del petrolio, il nucleare può ancora de ... wired.it La Stampa. . Gli Stati Uniti attingeranno alle riserve petrolifere e metteranno sul mercato 172 milioni di barili di greggio, quasi la metà della quantità concordata con l’Agenzia internazionale per l’Energia. Donald Trump annuncia la mossa con un post su Truth - facebook.com facebook Le tensioni in Medio Oriente hanno minacciato di far salire l'inflazione e i costi dell'energia, nonostante l'Ue abbia pochi scambi commerciali diretti con Teheran #EuropeInMotion x.com