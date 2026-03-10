L’Unione Europea sta accelerando gli investimenti in fonti di energia rinnovabile e nucleare per ridurre il rischio di future crisi delle bollette. La presidente della Commissione europea ha commentato che interrompere il Green Deal sarebbe un errore. Le tensioni geopolitiche con i principali produttori di energia continuano a rappresentare una minaccia per il settore energetico europeo.

Ogni crisi geopolitica che coinvolge i grandi produttori di energia rischia di trasformarsi in uno shock per le bollette europee. È successo nel 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e oggi lo scenario si ripropone con il conflitto che vede coinvolti Iran, Israele e Stati Uniti. Gli attacchi contro l’Iran hanno infatti fatto salire le quotazioni di petrolio e gas sui mercati internazionali, riaccendendo a Bruxelles il timore di una nuova crisi energetica. Per evitarla, l’Unione europea ha deciso di accelerare la propria strategia: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e spingere su energie pulite e nucleare. Il piano europeo per l’energia pulita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Energia, l’UE accelera su rinnovabili e nucleare per evitare nuove crisi delle bollette. Von der Leyen: “Un errore interrompere Green Deal”

