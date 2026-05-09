Incidente Savini-Fabbri le reazioni dell' opposizione | dalla responsabilità ai ritardi
Dopo l’incidente che ha coinvolto il sindaco e l’assessora, il dibattito si è acceso tra i rappresentanti dell’opposizione. Alcuni hanno chiesto chiarimenti sulla responsabilità, altri hanno puntato il dito sui possibili ritardi nelle operazioni di soccorso. Le dichiarazioni sono arrivate nel giro di poche ore, riflettendo le diverse opinioni sulle modalità di gestione dell’accaduto. La vicenda ha suscitato molte reazioni pubbliche e politiche nel corso delle ultime ore.
C’è chi domanda, chi accusa, chi commenta. Non sono tardate ad arrivare, dal mondo dell’opposizione, le reazioni alla vicenda dell’incidente stradale che ha coinvolto il sindaco Alan Fabbri e l’assessora Francesca Savini. Quest’ultima, a seguito della vicenda, ha anche poi rassegnato le proprie.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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