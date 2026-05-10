Le previsioni meteo della prossima settimana

Le previsioni meteo della prossima settimana indicano un cambiamento delle condizioni climatiche su tutto il territorio nazionale. Sono attese piogge e temporali in diverse regioni, con temperature che varieranno tra valori massimi e minimi tipici di questa stagione. Le condizioni meteo influenzeranno le attività quotidiane e i piani di viaggio di molte persone. Le autorità consigliano di monitorare gli aggiornamenti e di prestare attenzione alle allerte emesse.

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Si parte con l'eccessiva, per il periodo, aria calda soprattutto nella giornata di martedì 12 maggio, con il ritorno dei temporali, anche intensi, tra il 13 ed il 14 maggio al Nord Italia. Il maltempo diventerà severo al nord Italia nella giornata di venerdì 15 maggio, quando sembrerà di essere in pieno autunno, mentre nel weekend l’aria artica scivolerà verso sud, spostando il maltempo su centro e sud, dove sono attesi temporali, rovesci diffusi e venti forti, in particolare di Maestrale e Tramontana. Le temperature subiranno un deciso calo, con valori anche di 8–10°C inferiori rispetto ai giorni precedenti. Il nord, invece, vedrà un miglioramento progressivo, con schiarite sempre più ampie e clima fresco ma più stabile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le previsioni meteo della prossima settimana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana Notizie correlate Che tempo farà la prossima settimana: le previsioni meteo dal 4 al 10 maggio. Torna il maltempo al Centro-NordSettimana dal 4 al 10 maggio all’insegna della variabilità: da lunedì torna il maltempo con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, più... Meteo Napoli, le previsioni per l’inizio della settimanaSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperature...