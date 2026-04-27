Meteo Napoli le previsioni per l’inizio della settimana

Da 2anews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le previsioni meteo per Napoli, oggi il cielo sarà principalmente velato o poco nuvoloso. Le temperature varieranno tra i 13 e i 22 gradi Celsius.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 13 e 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, con una temperatura di 17°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da poche nubi, con una temperatura di 16°C.🔗 Leggi su 2anews.it

meteo napoli le previsioni per l8217inizio della settimana
© 2anews.it - Meteo Napoli, le previsioni per l’inizio della settimana

Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo

Video Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo

Notizie correlate

Meteo Napoli, le previsioni per l’inizio della nuova settimanaSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, con temperatura minima di 11°C e...

Meteo Napoli, oggi nuvoloso: le previsioni per l’inizio della settimanaSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Meteo Napoli: oggi e domani poco nuvoloso, Mercoledì 22 nubi sparse; Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 23 aprile; Torna la pioggia a Napoli in settimana: le previsioni.

meteo napoli meteo napoli le previsioniMeteo, da martedì 28 aprile l'alta pressione inizierà a cedereCi attende una settimana di vistosi sbalzi termici: dal caldo anomalo fino a mercoledì 29 aprile, al freddo insolito tra giovedì 30 e sabato 2 maggio ... meteo.it

meteo napoli meteo napoli le previsioniMeteo Napoli, le previsioni per l’inizio della settimanaSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso ... 2anews.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.