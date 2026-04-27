Meteo Napoli le previsioni per l’inizio della settimana

Secondo le previsioni meteo per Napoli, oggi il cielo sarà principalmente velato o poco nuvoloso. Le temperature varieranno tra i 13 e i 22 gradi Celsius.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 13 e 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, con una temperatura di 17°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da poche nubi, con una temperatura di 16°C.🔗 Leggi su 2anews.it

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