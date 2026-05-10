Le partite della verità Terre e Formigine al bivio

Oggi si aprono le partite decisive per la Serie D e i campionati regionali, con inizio alle 16 e 16,30 rispettivamente. In tutte le gare, in caso di parità al 90’, si prosegue con i supplementari, e in questa fase è deciso che la squadra di casa avrà il vantaggio in caso di ulteriore parità. Le gare rappresentano un momento importante per le squadre coinvolte, che si giocano la stagione.

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Comincia oggi la post season per la Serie D (ore 16) e per i campionati regionali (16,30). In tutte le gare in caso di parità al 90’ supplementari, poi passa o si salva la squadra di casa. Serie D. Semifinali playoff Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza (finale il 175 in casa della meglio piazzata), playout: Crema-Coriano e Imolese-Sasso Marconi. Eccellenza ’A’. Si giocano le semifinali playoff e il Terre di Castelli cerca un successo a Fiorenzuola per arrivare in finale: una gara che in caso di eliminazione potrebbe anche essere storica, come l’ultima della prima squadra della società oronero visto che al 99% dopo l’addio del patron Aden la società non sarà al via della prossima stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le partite della verità. Terre e Formigine al bivio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie D, l’ora della verità. S. Donato davanti al bivioPer il campionato di Serie D, la 26ª giornata propone diverse sfide affascinanti, capaci di scuotere sia i vertici che la zona rossa della classifica. Leggi anche: Dilettanti, la giornata. Formigine e Terre, vale tanto. Solierese-Greco, avanti insieme