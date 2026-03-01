Serie D l’ora della verità S Donato davanti al bivio

Nella 26ª giornata di Serie D, le squadre si preparano ad affrontare partite decisive che potrebbero modificare la posizione in classifica. La sfida tra S. Donato e le altre formazioni si svolge in un momento chiave, con alcune squadre che cercano di consolidare il proprio ruolo mentre altre lottano per evitare la retrocessione. Sono in programma incontri che potrebbero influenzare notevolmente l’andamento del torneo.

Per il campionato di Serie D, la 26ª giornata propone diverse sfide affascinanti, capaci di scuotere sia i vertici che la zona rossa della classifica. Ecco le gare odierne del girone E in programma alle 14.30. Scandicci - Aquila Montevarchi: con l’impresa di Foligno ancora negli occhi, lo Scandicci di Taccola punta al raddoppio. Il blitz in terra umbra ha riaperto i giochi, ma contro il Montevarchi è l’occasione giusta per incamerare altri punti per la salvezza. Per scardinare l’undici di Marmorini servirà lo spartito perfetto: cinismo sotto porta e una difesa di cemento. Battere l’Aquila non è solo una missione di classifica, ma il carburante necessario per arrivare allo scontro con la capolista Grosseto a petto in fuori e con il vento in poppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

