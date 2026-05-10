Le note di Rtc Quei frammenti tutti da scoprire
Questa sera alle 21 si terrà un evento musicale che presenta due composizioni brevi, intitolate “Notti di mezza estate” e “Sogni”, interpretate da una mezzosoprano. Entrambi i brani sono caratterizzati da una durata di poco più di un minuto e fanno parte di un progetto dedicato alla scoperta di frammenti musicali poco conosciuti. L’appuntamento si svolge in un contesto dedicato alla musica vocale di breve durata.
Notti di mezza estate e Sogni per voce di mezzosoprano, liriche dalla singolare durata di poco più di un minuto (oggi alle 21.01), cui segue per contrasto di più consistente spessore la Spagna di Albeniz e i Preludi di Debussy (dalle 21.07 alle 22.19). Un’alternanza curiosa per gli ascolti di questa settimana su Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre). Domani, 11 maggio: ottant’anni fa, nel 1946, data storica che segnò la riapertura della Scala con Arturo Toscanini dopo la guerra. Rtc celebra la ricorrenza alle 9 con una registrazione d’epoca che comprende tra l’altro le voci di Renata Tebaldi e Magda Olivero: Rossini, Verdi, Puccini, Boito.🔗 Leggi su Lanazione.it
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