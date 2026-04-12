Le note di Rtc I pezzi di storia da riascoltare

Questa settimana, Rete Toscana Classica propone una selezione di musica di grandi compositori, accompagnata da registrazioni storiche e interpretazioni di rinomati esecutori. La rete trasmette su FM 93.300 e sul canale 720 del digitale terrestre, offrendo agli ascoltatori un viaggio attraverso pezzi di musica classica e momenti significativi della storia musicale. Le programmazioni sono dedicate a chi desidera riscoprire e ascoltare brani fondamentali del repertorio.

Rete Toscana Classica su Fm 93.300 -canale 720 digitale terrestre: i nostri consigli per questa settimana si orientano su proposte per l’ascolto di musica di grandi compositori e di storiche esecuzioni ed escutori. Oggi alle 13.41 Prokof’ev in due registrazioni del 1959, sei anni dopo la sua morte: Concerto per violino e orchestra, solista il leggendario Jascha Heifetz. Alle 19.16 il Concerto per violino e orchestra di Dvorak e i virtuosismi di David Oistrakh. Alle 20.30 Bruckner della Sinfonia "Romantica" che si allontana dal consueto romanticismo: un corno illumina il giorno, un organo incornicia il canto degli uccelli, oltre il wagnerismo. Domani alle 11.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le note di Rtc. I pezzi di storia da riascoltare Le note di Rtc. Da Copland a MonteverdiMusica corale francese all’alba del ‘900, tra la leggerezza fiabesca di Ravel e le suggestione impressionistica di Debussy. Leggi anche: Le note di Rtc. Balletti, romanze e storiche voci