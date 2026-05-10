Nella gara di Le Mans, Martin ha concluso davanti a Bezzecchi dopo un finale molto combattuto, mentre Aprilia ha ottenuto un podio con Ogura. La corsa è stata segnata dalla caduta di Bagnaia, che ha influenzato gli sviluppi e le posizioni in classifica. I dettagli su come Martin abbia superato Bezzecchi e l’effetto della caduta di Bagnaia sono stati al centro dell’attenzione durante la gara.

? Punti chiave Come ha fatto Martin a superare Bezzecchi nel finale serrato?. Perché la caduta di Bagnaia ha cambiato le sorti della gara?. Chi ha permesso ad Aprilia di conquistare l'intero podio?. Quanto distacco ha creato Martin per accorciare i punti in classifica?.? In Breve Bagnaia cade al 16esimo giro lasciando spazio al podio Aprilia.. Bezzecchi guida il mondiale con 128 punti contro i 127 di Martin.. Di Giannantonio e Acosta seguono rispettivamente con 84 e 83 punti.. Ogura chiude al terzo posto con 67 punti in classifica mondiale.. Jorge Martin conquista la vittoria al Gran Premio di Francia a Le Mans questo 10 maggio 2026, superando Marco Bezzecchi in un finale serrato che ha sancito il dominio della casa di Noale sulla pista francese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le Mans: Martin batte Bezzecchi, Aprilia conquista il podio con Ogura

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