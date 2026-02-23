vogliono imporre il calendario islamico barricate alla proposta del partito islamico di chiudere le scuole per il ramadan

Il partito islamico di Roma propone di chiudere le scuole durante il Ramadan, un gesto che ha suscitato molte reazioni. La causa risiede nella volontà di rispettare le tradizioni religiose dei propri iscritti, anche nelle istituzioni pubbliche. Alcuni genitori si oppongono all’idea, temendo disagi per i figli. La proposta divide l’opinione pubblica e apre un dibattito sulla gestione delle festività religiose nelle scuole pubbliche. La discussione continua tra sostenitori e critici.

Il partito islamico di Roma sta iniziando la sua marcia verso le elezioni del 2027 e sta già ponendo in chiaro quali sono i suoi capisaldi e obiettivi di programma. La convinzione del progetto “ MuRo27 ” è che i musulmani di Roma, circa 40mila quelli con cittadinanza, possano “contribuire al bene comune, a partire dai valori della propria religione”. E tra questi valori, evidentemente, c’è anche il desiderio di mettere la bandierina nelle scuole rendendo normale la chiusura per il Ramadan, come ha raccontato in esclusiva questa mattina il Giornale. “ Eccola la prima proposta programmatica del partito islamico romano, Muro27, che punta a islamizzare le scuole pubbliche imponendo il calendario islamico con la chiusura per il periodo del Ramadan”, ha dichiarato Anna Maria Cisint, europarlamentare Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Accusati di imporre alla figlia il velo islamico: assoltiIl Tribunale di Gorizia ha assolto una coppia accusata di aver costretto la loro figlia a portare il velo islamico e abiti lunghi.

