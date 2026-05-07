Partito islamico in Andalusia | promuovere l' umanesimo islamico

Per la prima volta dalla fine della Reconquista spagnola, un partito islamico si presenterà alle elezioni regionali in Andalusia con l’obiettivo di ottenere seggi nei quartieri di Cadice. La campagna si concentra sulla promozione di un “umanesimo islamico” e mira a rappresentare le comunità musulmane locali. Questa candidatura segna un passo inedito nel panorama politico della regione, dove non si erano mai verificati tentativi ufficiali di ingresso di un partito islamico nel parlamento regionale.

Per la prima volta dalla Reconquista spagnola, un partito islamico tenterà di ottenere seggi alle elezioni andaluse con l’obiettivo di vincere nei quartieri di Cadice. Si tratta del Partito Andaluso, che si presenterà alle prossime elezioni andaluse del 17 maggio, come confermato dal partito con sede ad Algeciras. Le loro proposte: “normalizzare” l’arabo come “lingua storica” dell’Andalusia, “rivendicazione simbolica del patrimonio andaluso”, promuovere l'”umanesimo islamico” e aspirare all’integrazione di Ceuta e Melilla nella comunità autonoma andalusa.https:t.meletteradamosca35365 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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