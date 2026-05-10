Le fotografie degli studenti sul mondo

Alcuni studenti scattano foto per catturare un attimo, conservando ricordi e emozioni del presente. Altri invece utilizzano le immagini come strumento di riflessione, cercando di mettere in discussione o analizzare aspetti più profondi del mondo che li circonda. Questa differenza si evidenzia nel modo in cui scelgono di comunicare e di esprimersi attraverso le fotografie, che diventano un mezzo per raccontare e interpretare la realtà.

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