Le fotografie degli studenti sul mondo
Alcuni studenti scattano foto per catturare un attimo, conservando ricordi e emozioni del presente. Altri invece utilizzano le immagini come strumento di riflessione, cercando di mettere in discussione o analizzare aspetti più profondi del mondo che li circonda. Questa differenza si evidenzia nel modo in cui scelgono di comunicare e di esprimersi attraverso le fotografie, che diventano un mezzo per raccontare e interpretare la realtà.
C’è chi fotografa per fermare un momento. E chi, invece, attraverso un’immagine prova a interrogare il mondo. È questa la forza sorprendente di ’Tracce Umane, la mostra fotografica che da ieri al 30 maggio animerà la biblioteca di Vimercate con gli scatti degli studenti di terza della media Italo Calvino. Un’esposizione che nasce nell’ambito dell’undicesima edizione del concorso ’Scatta la Passione!’, ma che va ben oltre il semplice esercizio scolastico. Perché nelle immagini realizzate dai ragazzi non c’è soltanto tecnica, intuizione o ricerca estetica: c’è soprattutto uno sguardo lucido, curioso sulla realtà contemporanea. Il tema delle ’tracce’ è stato affrontato dagli studenti con maturità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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