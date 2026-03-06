Dal 7 marzo al 28 giugno, il MUDEC di Milano presenta la mostra “100 fotografie per ereditare il mondo”. La rassegna raccoglie immagini che coprono due secoli di fotografia, offrendo uno sguardo su come le immagini abbiano contribuito a plasmare la memoria collettiva. Sono esposte fotografie di vari autori, selezionate per rappresentare il ruolo delle immagini nel tempo.

Al MUDEC di Milano la mostra “100 fotografie per ereditare il mondo”: un viaggio nella storia della fotografia tra memoria, identità e trasformazioni del presente. Dal 7 marzo al 28 giugno il MUDEC – Museo delle Culture di Milano ospita la mostra “100 fotografie per ereditare il mondo”, un progetto espositivo che attraversa due secoli di fotografia per interrogarsi sul ruolo delle immagini nella costruzione della memoria collettiva. Curata da Denis Curti, in collaborazione con Alessio Fusi e Alessandro Curti, l’esposizione propone un percorso visivo che mette in dialogo storia della fotografia e riflessione sul presente. Prodotta da 24 ORE... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le 100 fotografie che raccontano il mondo: la nuova mostra al MUDEC

A Storm at La Jument di Jean Guichard, 1989 Jean Guichard è un fotografo conosciuto soprattutto per la sua serie di fotografie del faro. La fotografia più famosa è proprio questa e rappresenta una vista del faro di La Jument che sta per essere inghiottito dalla - facebook.com facebook